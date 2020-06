CERIANO LAGHETTO – Auto ribaltata dopo uno scontro con un’altra vettura, 4 feriti in centro a Ceriano Laghetto. Il sinistro è avvenuto nelle vicinanze della stazione ferroviaria, all’incrocio fra via I maggio e via Pellico. E’ successo l’altra mattina alle 8.50, sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso: c’erano le ambulanze della Croce rossa di Saronno, della Misericordia Arese, l’automedica proveniente dall’ospedale di San Fermo della Battaglia nel comasco, ed anche i vigili del fuoco di Lazzate e Lissone, ed i carabinieri della Compagnia di Desio.

Ad avere necessità di cure mediche una donna di 27 anni e tre uomini, di 27, 33 (che erano sulla stessa auto, tutti di Milano) ed uno di 65 anni. Nessuno è risultato in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, che sono la prassi in simili circostanze, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

