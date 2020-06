CARONNO PERTUSELLA / UBOLDO – Il dato locale dell’emergenza coronavirus, l’ultimo aggiornamento comprende il periodo fra i 27 giugno e le ultime ore, fa riferimento ad un +2 nel Saronnese, si è infatti registrato un caso nuovo a Caronno Pertusella ed uno ad Uboldo.

Ecco il riepilogo generale con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia (fra parentesi la variazione rispetto al dato dal 26 giugno):

Saronno 240 (239)

Uboldo 20 (19)

Origgio 35

Caronno Pertusella 105 (104)

Gerenzano 31

Cislago 37

In zona dunque +1 anche Saronno. Regione Lombardia ha diffuso i dati odierni dell’emergenza coronavirus sul territorio suddivisi per le varie province. Nel Varesotto +5, nel Comasco oggi +0 mentre in Brianza +3; numeri dunque ancora molto bassi. In Lombardia oggi si sono registrati +78, restando dunque ben al di sotto di quota cento, ormai da qualche giorno.

Intanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza: mascherina obbligatori all’aperto sino al 14 luglio.

Per informazioni o per richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: piazza Pertini di Caronno Pertusella)

