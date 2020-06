SARONNO – Un nuovo caso di positività al coronavirus, un +1 che porta il numero totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia a 240, nella città degli amaretti, che è stata sinora fra le località più colpite del Varesotto. Il dato locale fa riferimento al periodo compreso fra sabato 27 giugno ed il pomeriggio odierno.

Come ogni giorno Regione Lombardia ha diffuso i dati odierni dell’emergenza coronavirus sul territorio suddivisi per le varie province. Nel Varesotto +5, nel Comasco oggi +0 mentre in Brianza +3; numeri dunque ancora molto bassi. In Lombardia oggi si sono registrati +78, restando dunque ben al di sotto di quota cento, ormai da qualche giorno.

Intanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza: mascherina obbligatori all’aperto sino al 14 luglio.

Per informazioni o per richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Saronno)

29062020