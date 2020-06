MILANO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza, valida da mercoledì 1 luglio a martedì 14 luglio, con la quale viene confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di bocca e naso anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Restano in vigore anche le prescrizioni già previste per i

datori di lavoro dai precedenti provvedimenti tra cui l’obbligo

di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti e di

comunicare tempestivamente i casi sospetti all’Ats di

riferimento.

Nell’ordinanza, poi, si specifica che “la ripresa degli sport di

contatto e’ prevista a decorrere dal 10 luglio, previo il

verificarsi delle condizioni previste dal decreto ministeriale dell’11 giugno 2020″, ovvero che Regioni e Province autonome, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorita’ di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformita’ con le linee guida dello stesso decreto. Infine, l’ordinanza prevede la riapertura di discoteche e sale da ballo dal 10 luglio. L’attivita’ del ballo sara’ consentita esclusivamente negli spazi all’aperto. Via libera dal 1 luglio, invece, a congressi e manifestazioni fieristiche.

(foto: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

29062020