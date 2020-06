SARONNO – Chi ha bisogno di tornare dal dentista e vuole farlo con serenità può prenotare una visita odontoiatrica presso il nostro Centro Odontoiatrico METICA PADRE MONTI e, se vorrà, il test sierologico per Covid-19 sarà effettuato gratuitamente.

Questa iniziativa, denominata PROGRAMMA SICUREZZA IN ODONTOIATRIA, consentirà di garantire maggiore sicurezza e serenità per tutti: pazienti, medici e personale sanitario o non sanitario facente parte dello staff.

“In questo momento di straordinaria emergenza sanitaria abbiamo notato un timore particolare da parte dei pazienti soprattutto odontoiatrici e siccome per noi è importante che l’esperienza c/o i nostri centri medici si svolga nel migliore possibile delle condizioni, abbiamo pensato di offrire ai nostri pazienti uno strumento che potesse essere rassicurante e aggiungersi alle garanzie sui rigorosi protocolli di sicurezza attuati all’interno delle nostre strutture” sono le parole del Dott. Roberto Tavella, titolare dei Centri Medici Metica.

Il test sierologico sarà prenotato qualche giorno prima della visita odontoiatrica in modo da ottenere l’esito prima della visita.

A seguito di risultato negativo sarà erogata la prestazione odontoiatrica, a seguito di risultato positivo la prestazione non sarà erogata fino a successivi accertamenti (che saranno a carico del paziente).

L’iniziativa è limitata (ad un massimo di 1000 test sierologici) e si precisa che NON è obbligatorio effettuare il test sierologico per accedere alle prestazioni odontoiatriche. Si tratta solo di una possibilità.

Ulteriori informazioni sui test sierologici e sul NUOVO Punto Prelievi convenzionato con il SSN attivo c/o il Centro Medico Metica Padre Monti disponibili cliccando qui.