SARONNO – Sorpresa mattutina in via Leonardo da Vinci al rione Matteotti di Saronno, una pattuglia della polizia locale si è accorta che qualcuno aveva nottetempo rubato le recinzione del campetto da basket.

Ieri il rito dell’incendio del pallone di ovatta in chiesa alla prepositurale di piazza Libertà a Saronno, per ricordare il martirio dei patroni san Pietro e Paolo.

Patronale saronno Gepostet von IlSaronno am Sonntag, 28. Juni 2020

Festeggiato don Aldo Ceriani di Saronno per i quarant’anni di sacerdozio.

Coronavirus: ancora non disponibili i dati locali del weekend, mentre in ambito regionale si registrano oggi +97 nuovi casi di positività al coronavirus, le provincie di Varese (+3), Como (+1) e di Monza e Brianza (+7) restano con numeri decisamente bassi. A livello provinciale dove si sono registrati più casi oggi è l’area del Bresciano e, come avviene da qualche giorno, quella della Bergamasca.

“Quanti sono gli attualmente positivi, i deceduti e le persone in sorveglianza a Saronno?” Il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi chiede chiarezza al sindaco Alessandro Fagioli, che non li diffonde da molto tempo. Ats Insubria comunica queste informazioni ai primi cittadini.

29062020