SARONNO / GROANE / TRADATE – “Fino al mattino di oggi 29 giugno sono previsti isolati temporali, che potranno interessare i settori alpini con una probabilità media di fenomeni di forte intensità. Sui settori prealpini la probabilità di isolati fenomeni è minore ed interessa i settori centro-orientali, in particolare tra il tardo mattino e il pomeriggio di domani 29 giugno”. Lo fa sapere, con una nota, Regione Lombardia.

Che prosegue: “Altrove la probabilità di qualche isolato temporale non è del tutto esclusa, ma risulta bassa. Martedì 30 giugno, atteso un flusso in quota occidentale più stabile. Non è escluso qualche isolato rovescio o temporale tra il pomeriggio e la sera sui settori alpini e prealpini”.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi

meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei presìdi territoriali e delle autorità locali.

(foto archivio: cielo scuro e temporale in arrivo alle porte di Saronno)

29062020