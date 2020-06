SARONNO – “Schiamazzi e degrado non ci sono solo al Matteotti ma anche nel Prealpi al parco di via Grassi. Anche qui la notte soprattutto nel weekend si radunano giovani che urlano e tengono svegli i residenti ma nessuno interviene”.

E’ l’appello che arriva da un residente della zona di via Grassi: “In questi giorni il dibattito cittadino si è concentrato molto sulla situazione di schiamazzi e assembramenti al parco al Matteotti. C’è stata anche un’ordinanza ed un sopralluogo del sindaco. Anche dal Prealpi abbiamo problemi di questo tipo. Abbiamo più volte richiesto l’intervento della polizia locale e delle forze dell’ordine ma non si è visto nessuno”.

“Più volte in città si è parlato di cittadini e quartieri di serie A e di serie B – conclude il saronnese – ma alcuni problemi si ripropongono in diverse zone sarebbe importante affrontarli in tutti i quartieri non solo in quelli dove fa più notizia”.

