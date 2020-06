Solaro, auto ribaltata in Saronno-Monza. Arrivano i soccorsi

SOLARO – Spettacolare ribaltamento sulla Saronno-Monza nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno. Un’auto condotta da un uomo di 35 anni è andata a finire sottosopra contro il muretto di protezione del parcheggio della zona commerciale.

Entrambi gli occupanti, oltre al guidatore anche un coetaneo, sono stati estratti dall’auto dai soccorritori giunti sul luogo dell’incidente in codice giallo. Ad operare sul posto gli agenti della Polizia locale di Solaro e l’ambulanza della Misericordia di Arese. I vigili si occuperanno ora delle verifiche sull’esatta dinamica del sinistro, per cercare di capire cosa sia successo. Sicuramente l’insolita posizione in cui è stata ritrovata l’auto, rimasta in bilico sulle protezioni in cemento, ha incuriosito tanti automobilisti di passaggio. Si è creata anche qualche coda, anche se in quel punto della strada provinciale la careggiata si divide in due nel senso di marcia da ovest ad est e dunque è stato comunque possibile il defluire delle auto in direzione Limbiate. Chiusa invece per permettere i soccorsi la corsia di immissione nella zona commerciale.

