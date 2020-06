SARONNO / COGLIATE – Due Amministrazioni comunali limitrofe, due approcci diversi al consiglio comunale in tempi di coronaviurus. Saronno, non senza polemiche, ha optato questa sera per un appuntamento a distanza, lasciando a casa i consiglieri comunali ed addetti ai lavori, collegati fra loro via internet. Mentre Cogliate ha deciso di procedere, con le cautele del caso ma “normalmente” con i consiglieri presenti “dal vivo” ed in diretta su Facebook per i cittadini. Da parte dell’Amministrazione civica del sindaco Andrea Basilico si è trattato di rinnovare quella che è ormai una tradizione, per consentire ai cittadini di seguire i lavori consigliari da casa, dal proprio telefonino o computer. Mentre ai consiglieri cogliatesi è stato chiesto di seguire tutte le regole che valgono per gli eventi pubblici, ovvero di indossare sempre la mascherina, contro la diffusione del coronavirus.

Dunque, due modi completamente diversi di affrontare le esigenze di distanziamento in questo periodo di emergenza coronavirus. Una curiosità: si tratta in entrambi i casi di amministrazioni a guida Lega.

Consiglio Comunale Gepostet von Comune di Cogliate am Dienstag, 30. Juni 2020

