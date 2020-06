CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’elisoccorso ieri pomeriggio a Caronno Pertusella, per un incidente stradale avvenuto alle 17.20 in via Carcano, una traversa del trafficato corso della Vittoria che collega il centro con il confine con Saronno. Si è verificato uno scontro fra una autovetura ed una motocicletta, il centauro è stato sbalzato a terra. Prima ad arrivare una ambulanza della Croce azzurra caronnese che ha quindi chiesto il supporto dell’elicottero, atterrato nelle vicinanze. Sul posto anche la polizia locale ed i vigili del fuoco del distaccamento saronnese.

Alla fine il ferito, un uomo di 53 anni, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale “Niguarda” di Milano: al momento del ricovero il motociclista non è apparso in pericolo di vita. La vigilanza urbana del comando caronnese si è occupata di eseguire tutti i rilievi del caso, per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le responsabilità.

(foto archivio: intervento dell’elisoccorso nella zona)

30062020