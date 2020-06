ORIGGIO / VENEGONO SUPERIORE – “L’Airoldi Origgio Calcio è l’ultimo raggio di sole in ordine cronologico che approva e supporta il progetto Varesina!” Lo comunicano i responsabili della società calcistica di Venegono Superiore, che si sta ampliando avviando collaborazione, per la crescita del settore giovanile, con molti club della zona.

“Un grazie al presidente origgese Pietro Dozio e a tutte le persone che hanno visitato il nostro centro chiudendo l’accordo con entusiasmo e voglia di iniziare un nuovo percorso! Davvero un grande plauso al lavoro da parte di Cosimo Bufano, che ha costruito e sta mantenendo una rete eccezionale sul territorio che non può fare altro che portare a grande crescita per tutte le parti coinvolte!” La Varesina, la cui formazione maggiore milita in Eccellenza con alle spalle un ampio “vivaio”, intende mettere a disposizione il proprio know-how ai club “associati”, con momento di incontri e formazione.

(foto: dirigenti Airoldi Origgio e Varesina assieme allo stadio di Venegono Superiore)

30062020