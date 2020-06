Consiglio comunale, si parte alle 19,30 con il rendiconto 2019: diretta

SARONNO – Parte stasera alle 19,30 la tripla seduta di consiglio comunale convocato in versione videoconferenza. Oltre alla seduta di stasera è già stata prevista la prosecuzione mercoledì primo e giovedì 2 luglio alle 20,30.

Si partirà alle 19.30 con la relazione degli assessori sul rendiconto esercizio 2019 seguita dalla seduta aperta agli interventi del pubblico. Alle 21 è previsto l’avvio della seduta deliberativa con ordine del giorno

1. Approvazione verbali precedenti sedute.

2. Modifica al Regolamento del Consiglio Comunale per normare le riunioni in tele e/o videoconferenza del

Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capigruppo.

3. Riconferma degli organismi collegiali ai sensi dell’art. 96 del D.lgs.267/2000.

4. Approvazione Rendiconto relativo alla gestione dell’ esercizio 2019 e del rendiconto consolidato esercizio

2019 Comune di Saronno e Istituzione Comunale Mons. P. Zerbi.

5. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 9.6.2020 avente all’oggetto “Variazione al bilancio

di previsione 2020-2022 – 3° provvedimento”.

6. Modifica aliquote Imposta Municipale (IMU) per l’anno 2020.

7. Cessione al Comune di Ceriano Laghetto di n. 100 azioni del capitale sociale della Saronno Servizi Spa

di proprietà del Comune di Saronno.

8. Approvazione del Regolamento Comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali.

9. Interpellanza del consigliere indipendente Banfi sulla disciplina della sosta nel periodo compreso tra il 16

marzo e il 16 maggio 2020.

“Si invita – conclude la nota del comune – la cittadinanza a seguire la seduta di Consiglio Comunale da casa, utilizzando diretta audio su radio 88 FM – www.radiorizzonti.org – digitale terrestre canale radio 880 la diretta video su www.comune.saronno.va.it

I cittadini interessati ad intervenire alla Seduta Aperta sono invitati a recarsi nella sede municipale – piazza della Repubblica

n. 7 – per il collegamento alla videoconferenza oppure possono contattare l’ufficio Segreteria del Sindaco

02 96710299 – [email protected] – per informazioni sul collegamento dalla propria abitazione.