SARONNO – Nessun nuovo caso di positività al coronavirus oggi a Saronno e nel Saronnese, la buona notizia viene dai dati diffusi come ogni giorno, nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia. E d’altra parte in tutto il Varesotto si sono registrati solo +3 nuovi casi, in piccoli comuni del nord della provincia.

Ecco il quadro della situazione nella zona con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 240

Uboldo 20

Origgio 35

Caronno Pertusella 105

Gerenzano 31

Cislago 37

Regione Lombardia ha diffuso, come sempre, nel tardo pomeriggio i dati giornalieri dell’emergenza coronavirus sul proprio territorio. Pochi i nuovi casi scoperti, +62, ma anche pochi i tamponi effettuati. Prosegue il calo dei ricoveri ospedalieri, +4 i decessi. Con pochi nuovi casi in tutta la Lombardia, ma anche pochi tamponi eseguiti, i dati provinciali riflettono questi “numeri”: nel Comasco oggi nessun nuovo caso accertato di contagio al coronavirus, +3 soltanto nel Varesotto ed altrettanto in Brianza.

(foto: l’ingresso dell’ospedale di Saronno)

30062020