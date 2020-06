ROVELLO PORRO – Contagi a +0 nella bassa comasca, oggi; e negli ultimi giorni il dato generale è cresciuto solo di +1 (Lomazzo): insomma, situazione buona nella zona per quanto riguarda l’emergenza coronavirus.

Ecco il quadro della situazione nei paesi della bassa comasca, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Regione Lombardia ha diffuso, come sempre, nel tardo pomeriggio i dati giornalieri dell’emergenza coronavirus sul proprio territorio. Pochi i nuovi casi scoperti, +62, ma anche pochi i tamponi effettuati. Prosegue il calo dei ricoveri ospedalieri, +4 i decessi. Con pochi nuovi casi in tutta la Lombardia, ma anche pochi tamponi eseguiti, i dati provinciali riflettono questi “numeri”: nel Comasco oggi nessun nuovo caso accertato di contagio al coronavirus, +3 soltanto nel Varesotto ed altrettanto in Brianza.

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus oggi a Saronno e nel Saronnese, +0 anche a Tradate e nel Tradatese.

Per informazioni o per richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta centrale di Rovello Porro)

30062020