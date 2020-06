Iniziano i playoff di mister Zaffaroni e del suo AlbinoLeffe

SARONNO – Comincia questa sera alle 21.30 l’avventura ai playoff di Serie C dell’allenatore saronnese Marco Zaffaroni, mister dell’AlbinoLeffe. La squadra seriana giocherà in trasferta a Novara un incontro sulla carta sbilanciato, ma il tecnico di Saronno ha già dimostrato durante tutto il campionato di saper far rendere al massimo i giocatori a sua disposizione.

Ricordiamo che Zaffaroni, dopo il termine dell’avventura con il Monza avvenuto per rescissione del contratto a seguito del cambio di proprietà con l’avvento di Berlusconi e Galliani nella società monzese, ha ricominciato ad allenare all’inizio di questa stagione prendendo un AlbinoLeffe che l’anno scorso era parso molto in difficoltà, portandolo stabilmente in zona playoff nel girone A di Serie C ed infine chiudendo all’ottavo posto. Con l’interruzione e la susseguente apertura delle adesioni volontarie agli spareggi per la promozione, la società della provincia di Bergamo ha deciso di partecipare e questa sera al Silvio Piola di Novara si giocherà il passaggio del turno in partita secca contro i blasonati padroni di casa. Oltretutto, a causa del formato e delle varie rinunce dovute al coronavirus, chi vince avrà anche la fortuna di saltare un turno e passare direttamente alle fasi nazionali degli spareggi.

30062020