SARONNO / TRADATE / GROANE – “La Lombardia è interessata da un flusso occidentale, a lieve curvatura ciclonica, che favorisce condizioni instabili sulla regione”. Lo comunica il servizio meteo di Regione Lombardia, che ha emesso un allerta giallo, invitando i gruppi locali di protezione civile a mantenere alta l’attenzione in caso della necessità di interventi sui loro territori di competenza.

Nella prima parte della giornata di domani 1 luglio, fanno sapere dalla Regione, “e fino al pomeriggio, previste precipitazioni anche a carattere rovescio e di temporale sulla fascia alpina e prealpina. I fenomeni sono attesi in generale intensificazione tra il tardo pomeriggio e la sera, in estensione anche alla fascia di Alta Pianura e in parte alla restante area di Pianura in serata (i dettagli della previsione saranno rivalutati dal Centro funzionale nella mattina di domani 1 luglio. Per giovedì 2 luglio permangono condizioni instabili e perturbate”.

(foto archivio: intervento dei vigili del fuoco per il maltempo nella zona)

30062020