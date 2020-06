Scuola, Miglino e Lonardoni vs Ciceroni: “Abbiamo già incontrato i dirigenti scolastici”

Riceviamo e pubblichiamo la nota, firmata dagli assessori Maria Assunta Miglino e Dario Lonardoni, in risposta al comunicato stampa di Obiettivo Saronno.

“In relazione ai dubbi espressi dalla candidata sindaco di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni, esponiamo quanto segue.

Già in data 18 giugno questa Amministrazione, nella persona del sindaco Alessandro Fagioli, dell’Assessore all’Istruzione Mariassunta Miglino, del Dirigente all’Urbanistica Dottor Mantegazza e degli uffici Istruzione e Lavori pubblici, ha incontrato in videoconferenza i tre dirigenti degli istituti compresivi cittadini: Dottor Pace, Dott.ssa Furlan e Dott.ssa Rossato.

In merito al “dialogare e collaborare” suggeritoci nel comunicato di Obiettivo Saronno, siamo qui a ribadire e a ricordare che il nostro incontro è stato voluto e fissato ben prima del decreto ministeriale del 26 giugno 2020. I nostri interlocutori istituzionali sono stati, di fatto, i tre dirigenti prima citati. L’incontro si è svolto proprio per prospettare le modalità di apertura dell’anno scolastico 2020/2021 in relazione alle disposizioni precauzionali anti Covid-19. In tale occasione sono state inoltre recepite le richieste di intervento e di manutenzione di ciascun istituto a nome dei rispettivi dirigenti.

Riguardo ai bandi, invece, ricordiamo che questa Amministrazione ha partecipato ai seguenti:

Bando per la realizzazione della nuova Scuola Rodari finanziata con 5 milioni di euro, di cui 1 milione a carico del Comune. A tal proposito, si coglie l’occasione per informare anche di aver vinto un bando per la progettazione esecutiva della stessa scuola per euro 75 mila, di cui 15 mila a carico del Comune;

Finanziamento per lo Stadio saronnese di 600 mila euro, di cui 300 mila a carico del Comune;

Finanziamento di 2 milioni di euro per la Ciclometropolitana saronnese, di cui 1 milione a carico dei comuni;

Partecipazione ad un bando per la riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), di cui siamo risultati assegnatari di 500 mila euro per l’anno 2021.

Sulla base di quanto detto riteniamo quindi di essere attenti interlocutori delle istituzioni scolastiche nonché consapevoli partecipanti, attraverso i nostri uffici, ai Bandi ufficiali prevalentemente destinati, per l’appunto, alla scuola, all’attività sportiva dei giovani e alla mobilità sostenibile”.

30062020