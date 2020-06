Solaro, mascherine rosse e blu per bimbi solaresi

SOLARO – E’ il sindaco Nilde Moretti a presentare, con una nota su Facebook, le mascherine che ci sono state fornite da Comuni Insieme per i bambini solaresi. Dopo averle fornite ai bimbi residenti in paese la rimanenza sarà messa a disposizione dei centri estivi.

“Per garantire massima sicurezza – spiega proprio il primo cittadino – le mascherine saranno distribuite a domicilio dai nostri instancabili volontari, nel prossimo fine settimana”.

“È fondamentale pensare anche ai più piccini e alla loro esigenza di uscire all’aria aperta, fare sport e incontrare gli amici. Questa fornitura è molto importante anche in virtù del fatto che Regione Lombardia ne ha prolungato ulteriormente l’obbligo”.

Un aiuto a tutte le famiglie in molti casi in questo periodo hanno fatto fatica a recuperare delle mascherine delle dimensioni necessarie a coprire il volto dei più piccoli in modo da poter essere anche comoda e non solo utile.

(foto: il sindaco con le mascherine rosse e blu)