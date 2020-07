Il silenzio di Fagioli: nessun intervento in consiglio comunale (nemmeno sull’area feste e sicurezza)

SARONNO – La scelta del sindaco Alessandro Fagioli di tenere un basso profilo è ormai decisamente evidente. A parte la fugace presenza alla presentazione del teatro, dei libri della Proloco e alla messa solenne della Patronale il sindaco Fagioli non si è visto a nessuno dei pochi eventi della Saronno che prova ad uscire dal lockdown. Assente alla messa per il patrono dell’ospedale, al debutto del cinema sotto le stelle non si è concesso nemmeno un passaggio in occasione dei servizi ad hoc creati con la collaborazione di tanti volontari come la distribuzione dei sacchetti e mascherine.

Ed anche ieri sera in consiglio comunale si è limitato ad esprimere il proprio voto senza mai intervenire neppure per rispondere alle domande dei cittadini. Neppure a quella sull’area festa opera da sempre suo cavallo di battaglia tra i punti focali del suo mandato. Anzi è stato l’unico esponenti della Giunta a non parlare se si considera che, anche gli assenti Maria Assunta Miglino e Gianangelo Tosi si sono premuniti di lasciare degli scritti. Ed effettivamente non ci sono state relazioni sul tema della sicurezza di cui il sindaco ha da sempre la delega.

Strategia elettorale? Stanchezza? Problemi in maggioranza? Per ipotesi e risposte non resta che attendere la seduta di questa sera.

(foto di Edio Bison)

