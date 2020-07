Caronno Pertusella, riprendono a luglio le attività culturali

CARONNO PERTUSELLA – Le attività culturali del comune di Caronno riprendono nella prima settimana di luglio all’interno del Parco della Resistenza di via Avogadro, nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli spettacoli, infatti, sono organizzati a numero chiuso – nell’intento di rispettare le norme del distanziamento sociale.

Per ogni giorno sono previsti tre spettacoli, alle 18.30, 20.30 e 21.30.

Ad aprire la rassegna sono gli spettacoli del 3,4 e 5 luglio, titolati “Le storie del Matto” curati e prodotti da Matteo Curatella con musica dal vivo e “Varietà Prestige” di Francesca Zaccarato, per cui sono previste marionette, clownerie e magie per tutti.

Previsti per il 10, 11 e 12 luglio Clown Cabaret, della compagnia Omphaloz, che si cimenterà in acrobazie, spettacoli di clown e giocolieri. Subito dopo, alle ore 21, una narrazione dedicata ai bimbi maggiori di 10 anni, dal titolo ’ “I Meravigliati”, di Antonio Catalano, con Matteo Curatella, nella prima nazionale.

Dalle 17.30, ora di apertura del Teatro Bandito, è possibile intrattenersi individualmente, sempre su prenotazione, con lo spettacolo L’Oracolo Bandito.

La prenotazione è obbligatoria e necessaria ad accedere agli spettacoli: è possibile riservare il proprio posto contattando Matteo al numero 3478599506. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.prolococaronnopertusella.it

30062020