Le atlete del Tennis Ceriano pensano già al nuovo campionato

CERIANO LAGHETTO – Le ragazze del Club Tennis Ceriano sono pronte con le racchette in mano per dare inizio a questa nuova stagione del campionato di Serie A2 2020. La prima partita è prevista per domenica 5 luglio – dando il via ad una stagione diversa, insolita, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha posto un freno ad ogni partita ufficiale.

Ma la ripresa delle competizioni non è l’unico fattore a rendere speciale questo campionato: le ragazze di Ceriano Laghetto hanno preso la decisione di giocare senza percepire alcun compenso da parte del club. Si tratta di un gesto atto a supportare il circolo cerianese le cui attività e i cui incassi hanno subito una battuta d’arresto nei mesi di lockdown, subendo difficoltà economiche.

“Le ragazze hanno scelto liberamente di venire incontro alle esigenze del club, dimostrando di essere persone di qualità oltre che grandi giocatrici. Un sacrificio che dimostra il loro attaccamento alla maglia e la condivisione dei valori della nostra società”, dice il capitano della squadra, Silverio Basilico.

Ma le novità non finiscono qui, perché in questa stagione Ceriano disputerà le gare casalinghe sui campi del Circolo Tennis Roseda di Merate (Lc), abbandonando temporaneamente la sede storica del Centro Robur Saronno. E lo farà con un nuovo main sponsor: Otto Group Costruzioni Immobiliari.

La formazione della passata stagione è stata confermata: Angelica Moratelli, Anne Schaefer, Dejana Radanovic, Gloria Stuani, Rachele Zingale ed Eleonora Leva e l’innesto importante di Camilla Scala, già numero 391 della classifica mondiale Wta. I gironi della Serie A2 femminile 2020 sono stati sorteggiati da poco: il club brianzolo gareggerà con Sporting Club Sassuolo, Tennis Beinasco e Circolo Tennis Eur. L’esordio è per domenica alle 10, in casa, contro le romane dell’Eur. Subito dopo si parte per la trasferta: in Piemonte contro il Tennis Beinasco (12 luglio) e in Emilia Romagna contro lo Sporting Club Sassuolo (19 luglio).Tre gare che avranno un esito cruciale: per quest’anno le 14 squadre femminile sono state suddivise in 4 gironi (2 raggruppamenti composti da 4 formazioni e altri due da 3), con formula di sola andata, dove solo le prime classificate di ogni girone disputeranno un incontro di play-off (questo sì con formula di andata e ritorno) per la promozione in A1, in programma il 26 luglio e 2 agosto prossimi. Le seconde classificate manterranno il diritto a giocare in A2 nel 2021. Lo stesso vale per le terze classificate dei gironi da quattro squadre, mentre le ultime classificate, siano esse terze o quarte, saranno retrocesse in B1.

Tante novità, ma l’obiettivo rimane lo stesso di quello degli anni passati: risalire nella massima divisione.

30062020

(in foto: una foto di gruppo del CTC Tennis)