Ex asilo Fagioli: “Il vincolo culturale non è solo un danno, ma anche una beffa”

Ex asilo Fagioli: “Il vincolo culturale non è solo un danno, ma...

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dal sindaco Alessandro Fagioli che, dopo una settimana, commenta la scelta del Ministero di mettere un vicolo culturale sull’ex Asilo.

“Da un po’ di tempo a questa parte, ogni qualvolta che l’Amministrazione prende parte a progetti che intende portare avanti, sorgono comitati che aumentano limitazioni nel farlo. L’ultimo caso è in merito alla questione dell’ex Asilo di via Manzoni. Gli interventi delle opposizioni consiliari ed ex consiliari, oltre all’aver sollecitato la Soprintendenza, hanno fatto sì di aver l’ennesimo vincolo a Saronno, facendo perdere soldi e probabili incassi alla città. Le intenzioni della nostra Amministrazione, infatti, erano quelle di alienare l’area e, grazie ai successivi proventi, poter valorizzare così le strutture scolastiche esistenti sul territorio. Con questo vincolo che c’è stato imposto, diventerà così improbabile riuscire ad alienare il bene. Dovremo ristrutturare l’immobile e verrà a costare quanto avremmo ottenuto dalla sua vendita. Oltre il danno quindi, anche la beffa”.

(foto d’archivio)