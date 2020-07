GERENZANO – “Visto il protrarsi e la non semplice risoluzione in tempi brevi di questa emergenza Covid-19, abbiamo deciso di annullare la “Notte bianca” di sabato 11 luglio. Le manifestazioni sembrano consentite ma è necessario garantire tutte le condizioni di sicurezza sulle distanze. I tempi sono stretti x organizzare e sinceramente non ci sembra il caso di creare probabili assembramenti! Grazie per la comprensione!” Così l’Unione esercenti di Gerenzano, che annuncia dunque il definitivo annullamento della manifestazione, per una questione di prevenzione.

Di certo l’evento, molto amato dai gerenzanesi ed al quale contribuiscono Amministrazione civica, negozianti ed associazioni locali, tornerà nell’estate del 2021, per contribuire ad animare l’estate di Gerenzano, così come gli altri appuntamenti che solitamente caratterizzano il periodo estivo in paese, richiamando tanti visitatori anche da fuori Gerenzano.

(foto: una immagine di una precedente edizione della Notte bianca di Gerenzano; per questo 2020 l’evento è stato quindi annullato dagli organizzatori, l’Unione degli esercenti gerenzanesi)

01072020