Meteo ancora instabile, possibilità di nuovi temporali forti. Rovinerà anche il giovedì sera di Saronno?

SARONNO / TRADATE / GROANE – “Il nord Italia è interessato da un flusso instabile occidentale, a curvatura via via più ciclonica, a disporsi dai quadranti sudoccidentali in concomitanza con il progressivo avvicinamento e traslazione sulla Francia di una saccatura di origine atlantica. Tra la serata di oggi 1 luglio e la mattinata di domani 2 luglio sono previste condizioni instabili sulla fascia alpina e prealpina, con precipitazioni a carattere temporalesco. Possibile attenuazione dei fenomeni nelle prime ore pomeridiane di domani 2 luglio, quindi aumento dell’intensificazione delle precipitazioni convettive e temporalesche, che nelle ore tardo pomeridiane e serali

coinvolgeranno anche i settori di pianura”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Che prosegue: “Per venerdì 3 luglio attese condizioni instabili e perturbate su tutta la regione, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, più probabili sui settori di pianura. Data la media-bassa predicibilità dei fenomeni temporaleschi, in termini di localizzazione e intensità, la previsione (in particolare riguardo l’intensificazione probabile dal tardo pomeriggio e sera di domani) sarà rivalutata dal Centro funzionale nella mattina di domani 2 luglio”.

01072020