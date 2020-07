MISINTO – A partire dal 3 luglio, il comune di Misinto offre a tutti, sia bambini che adulti, un mese intero da trascorrere sotto le stelle a guardare alcuni dei film più belli in compagnia. Si tratta dell’evento “Arena estiva cinema estate” che, dopo questo periodo di emergenza, si presenta come un’occasione speciale per rivivere un’esperienza sempre più simile a quelle estive degli anni scorsi. Ovviamente l’iniziativa è organizzata in modo tale da riuscire a rispettare tutte le indicazioni necessarie a garantire lo svolgimento della serata secondo le norme di sicurezza e il contenimento del rischio di assembramento.

Il ritrovo è previsto per le ore 21.30 in piazza S. Pertini e l’ingresso ha un costo di 4.00 euro. Il programma è il seguente:

Venerdì 3 luglio: La famiglia Addams; animazione, commedia – regia di Conrad Vernon, Greg Tiernan

Venerdì 10 luglio: Un giorno di pioggia a New York; commedia – regia di Woody Allen

Venerdì 17 luglio: Cena con delitto; azione, drammatico – regia di Rian Johnson

Venerdì 24 luglio: Frozen 2 il segreto di Arandelle; animazione, avventura – regia di Jennifer Lee, Chris Buck

Venerdì 31 luglio: Odio l’estate; commedia – regia di Massimo Venier

In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.

(foto da google maps)

30062020