ORIGGIO – Pomeriggio da dimenticare per una postina che si è trovata coinvolta in un incidente avvenuto lungo la trafficata carreggiata della Varesina all’altezza di Origgio alle 17.15.

La donna è stata l’unica ferita nel tamponamento fra tre auto: è stata soccorsa immediatamente e trasferita dalla Croce Azzurra di Caronno Pertusella all’ospedale di Garbagnate Milanese. Dopo le cure del caso è stata dimessa con una prognosi di quasi due settimane. Ma come è avvenuto l’incidete? Nel tardo pomeriggio di martedì 30 giugno la donna stava svolgendo, come tutti i giorni, il servizio di consegna in auto quando si è verificato lo scontro che ha interessato come detto tre automobili.

L’incidente è avvenuto in direzione Saronno, poco distante dal Toppi dove un 22enne saronnese, alla guida di una Ford, ha tamponato il Fiat Fiorino di Posteitaliane affidato alla postina milanese di 40 anni che a sua volta si è scontrato con una Ford Kuga condotta da un comasco 60enne.

L’intervento della polizia locale è stato fondamentale per regolare la viabilità, creando un senso unico alternato e suggerendo percorsi alternativi.

(foto polizia locale Origgio)

01072020