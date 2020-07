Raffaele Fagioli: “Con la videoconferenza, nuova linfa alla partecipazione in consiglio”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’amministrazione comunale sul consiglio comunale in videoconferenza.

Ecco il testo integrale.

Durante il Consiglio Comunale svoltosi ieri in teleconferenza per l’approvazione del conto consuntivo 2019, è stata prevista una seduta aperta agli interventi dei cittadini che ha riscosso maggior successo rispetto agli stessi appuntamenti degli ultimi anni. I saronnesi si sono mostrati dunque interessati a partecipare e sono stati tre gli interventi in totale: due cittadini si sono collegati comodamente da casa, mentre un saronnese ha approfittato della postazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale in Municipio. Raffaele Fagioli, Presidente del Consiglio Comunale: “Tra dubbi, critiche e perplessità di alcuni consiglieri di minoranza devo dire che la partecipazione ha ricevuto una nuova linfa grazie alla duplice modalità di intervento messa a disposizione dei saronnesi. Un ringraziamento ai dipendenti comunali che sono riusciti a trasformare in realtà una mia idea nata dall’esigenza di far coesistere le necessarie cautele in tempo di emergenza sanitaria con il diritto alla partecipazione alla vita amministrativa”.

