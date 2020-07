SARONNO – LIMBIATE Nuovo ruolo per Gianangelo Tosi che è ora consigliere del governatore del distretto Lions 108 Ib4. Ieri sera nella cornice della sede del Servizio Cani Guida dei Lions a Limbiate, il distretto Lions 108 Ib4 Grande Milano ha celebrato lo scambio degli incarichi tra il governatore uscente Sergio Martina e quello entrante, in carica da oggi I luglio, Roberto Trovarelli ed i rispettivi “officers”. I Lions sono un’associazione umanitaria diffusosi in Italia, in primo luogo a Milano, dal 1951 a partire dalla costituzione del Lions Club Milano Host, primo ad essere stato fondato nel nostro paese. Il motto di tale associazione è “We serve”, tradotto in italiano “Noi serviamo” , questo rappresenta in sole due parole l’intento filantropo che hanno come priorità tutti i membri appartenenti ad esso.

L’anno sociale 2020/2021 sarà un anno particolare poiché è quello in cui si festeggeranno 70 anni di lionismo in Italia, diffusosi dal 1951 a partire dalla costituzione del Lions Club Milano Host, primo ad essere stato fondato nel nostro Paese.

Come detto, nello staff del nuovo governatore è presente anche la comunità saronnese, rappresentata dall’assessore Gianangelo Tosi, chiamato a ricoprire l’incarico di consigliere del governatore.

(foto di alcuni momenti della serata)

01072020