LIMBIATE – E’ caduto a terra procurandosi ferite fortunatamente non così gravi come poteva accadere, il giovane limbiatese rimasto coinvolto in un brutto incidente nel pomeriggio di ieri 30 giugno.

Il ragazzo stava percorrendo la via Buozzi quando, dalla parte opposta, si vedeva centrare frontalmente dall’auto condotta da una giovane anch’essa residente a Limbiate, che aveva iniziato la svolta in via Marconi, omettendo di dare la precedenza al concittadino.

L’impatto frontale è stato deciso e il centauro ha avuto la peggio, cadendo a terra: l’ambulanza lo trasportava poi in codice giallo all’ospedale di Garbagnate per le medicazioni.

La conducente dell’auto è stata invece sanzionata dalla polizia locale, che ha proceduto anche al ritiro della patente per incidente procurato.

01072020