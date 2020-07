A Solaro la ginnastica si fa… al parco di villa Borromeo

SOLARO – Luglio e agosto saranno tutt’altro che mesi noiosi per gli abitanti solaresi che potranno vedersi impegnati nelle attività organizzate al parco in villa Borromeo da parte del comune.

Queste saranno attività strettamente legate alla ginnastica e offriranno l’occasione di svolgere esercizio fisico in compagnia, con il dovuto rispetto delle norme di sicurezza per non rischiare un eventuale assembramento. Proprio per quest’ultimo motivo l’ingresso è necessariamente su prenotazione e la partecipazione è limitata ad un numero preciso di persone a seconda dell’attività. Si tratta di un’opportunità per trascorrere qualche all’aria aperta dopo il lungo periodo in casa.

Per chiedere informazioni e iscriversi sono messi a disposizione tali contatti:

ufficio cultura: 02 96984238

[email protected]

Ecco il programma delle attività di ginnastica al parco:

Lunedì 18.30-19.15: ginnastica funzionale (massimo 20 partecipanti)

Giovedì 8.15-9.00 oppure 9.15-10.00: ginnastica dolce (massimo 15 partecipanti)

Mercoledì 18.30-19.30: ginnastica armonica (massimo 15 partecipanti)

Mercoledì 17.30-8.15: laboratorio coreografico per bambini dai 6 ai 9 anni (massimo 14 partecipanti)

Venerdì 10.00-11.00: laboratorio coreografico per bambini a partire da 10 anni (massimo 15 partecipanti)

(foto da archivio della villa Borromeo)

02072020