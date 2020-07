Asfalti in città: a Limbiate aperto il cantiere estivo

LIMBIATE – Saranno quaranta giorni infuocati quelli avviati ieri nel quartiere di Villaggio Giovi, dove l’amministrazione limbiatese ha programmato la posa del nuovo manto stradale che interesserà una ventina di vie.

Dopo gli interventi che hanno interessato tutto il quartiere di Pinzano, per questa seconda fase di asfaltature sono stati stanziati 800mila euro, che andranno a sistemare le condizioni precarie annose di alcune strade e i danneggiamenti provocati dalla recente posa della fibra ottica nel quartiere.

Da ieri, l’impresa sta realizzando la posa su viale Lombardia. “Come in tutti i grandi interventi – commentano dall’amministrazione – sarà fondamentale la pazienza dei cittadini. In particolare dei residenti che si troveranno a superare gli inevitabili disagi dovuti a chiusure temporanee dei tratti di strada interessati e all’inserimento di sensi unici alternati mobili necessari per consentire un lavoro in sicurezza. Grazie quindi in anticipo per la collaborazione, che porterà ad un necessario miglioramento viabilistico e strutturale di una grandissima parte del nostro territorio”.

02072020

(nella foto: recente asfaltatura a Pinzano)