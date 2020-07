CISLAGO – Grave incidente in un cantiere edile a Cislago: è successo questa mattina alle 8.40, un muratore è caduto da un ponteggio, in via Meda: si è trattato di un volo di oltre cinque metri. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno con una ambulanza del Sos Uboldo, che ha poi richiesto anche il supporto dell’elisoccorso arrivato dall’ospedale comasco di San Fermo della Battaglia.

Le condizioni del ferito, che ha 34 anni, sono state stabilizzate e quindi con l’elicottero è avvenuto il trasporto all’ospedale “San Raffaele” di Milano: al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi dell’incidente ed hanno ascoltato le testimonianze dei presenti, obiettivo chiarire con precisione quanto successo e verificare il rispetto delle norme anti-infortunistiche, come sempre avviene in simili circostanze.

(foto archivio: elisoccorso in azione nella zona)

02072020