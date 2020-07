COGLIATE – Nell’aula magna della scuola media il sindaco Andrea Basilico, l’Amministrazione e tutti i dipendenti comunali si sono ritrovati per un momento di festa per salutare Giovanna Cattaneo, Ernestina Galli, Mariapia Pacilli, che sono giunte alla meritata pensione.

“Il primo cittadino ha voluto ringraziare le neo-pensionate per il lavoro svolto con grande impegno e dedizione, profusi negli anni di carriera per il Comune di Cogliate, con l’augurio di una lunga e “goduta” pensione: un momento per dedicarsi finalmente alla famiglia, alle amicizie e alle proprie passioni. A loro vanno i nostri più sentiti auguri!” si legge in una nota dell’ente locale.

Il momento di saluto si è svolto, naturalmente, nel rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus, e dunque indossando le mascherine a copertura di naso e bocca e tenendo le opportune distanze fra le persone.

(foto di gruppo per i dipendenti giunti alla pensione, assieme ai responsabili dell’Amministrazione civica)

02072020