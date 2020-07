CERIANO LAGHETTO – Emergenza coronavirus, con un video-messaggio rivolto ai concittadini il sindaco Roberto Crippa di Ceriano Laghetto nel tardo pomeriggio odierno ha fatto il punto della situazione sul suo territorio. “A distanza di 15 giorni ci è arrivato un aggiornamento sull’andamento delle positività al covid sul territorio: ci sono delle novità e ve le comunicato subito – ha esordito il primo cittadino cerianese – Da 2 positivi e 7 in sorveglianza attiva, ovvero persone a contatto con chi poi è risultato positivo al virus; a distanza di due settimane dalla prefettura abbiamo appena saputo che la situazione rimasta identica per quanto riguarda i “positivi”, che sono rimasti 2, mentre c’è un abbassamento a 3 cittadini in sorveglianza attiva. E’ un numero incoraggiante perchè da persone in sorveglianza, ovviamente, a volte scaturivano nuovi casi di positività”.

Ha proseguito il sindaco Crippa: “La nostra comunità è stata fra le meno toccate dalla pandemia, in zona; ma incrociamo le dita e proseguiamo nella corretta gestione dell’emergenza covid”.

