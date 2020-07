Covid: tecnologia per mantenere i legami affettivi

SARONNO – I primi giorni di marzo Marco Volontè, responsabile dei sistemi informativi asst Valle Olona, riceve una telefonata dal direttore generale Eugenio Porfido: “Volontè, dobbiamo lavorare sulla comunicazione, nessuno dev’essere lasciato solo nell’isolamento che il covid-19 impone”. A fine febbraio viene istituita l’unità di crisi aziendale ma prima ancora, il giorno 21, il direttore sanitario Paola Giuliani aveva creato la chat whatsapp “Coronavirus group”, che includeva varie figure: clinici, farmacisti, direttori medici e ingegneri. Volontè è fra questi. Lo scambio di informazioni è continuo 7 giorni su 7 e l’indicazione del direttore generale precisa: “Manteniamo la linea delle competenze, così lavoriamo tutti al meglio”.

La competenza di Marco Volontè, 58 anni, di cui trenta spesi nella sanità pubblica e dal 2006 responsabile dei sistemi informativi, a capo di un team formato da una dozzina di risorse umane, deve dispiegarsi su più fronti: “L’unità di crisi ha permesso di fare chiarezza in una situazione confusa – ricorda -. Nessuno era preparato alla

pandemia. Noi abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico: loro le infrastrutture, noi la copertura. All’ospedale di Busto abbiamo messo 100 punti Rete in due giorni: un cablaggio realizzato il sabato e la domenica. Abbiamo poi movimentato 510 postazioni informatiche, formate da pc e stampante, secondo le indicazioni delle direzioni mediche di presidio.

Ci siamo preoccupati di acquisire 150 nuove dotazioni tra cui cellulari, tablet, pc portatili, oltre la metà dei quali grazie alle donazioni, per favorire i contatti fra i malati di coronavirus ricoverati e i loro cari”.

Volonté, grazie alla tecnologia del silicio, è riuscito ad abbattere perimetri fisici che erano sinonimi di separazione, mancati scambi, ritardi pericolosi. “I quattro presidi sono diventati un unico spazio virtuale – riprende -. Le sale riunioni degli ospedali sono state dotate di strumenti per fare web-conferences. Abbiamo così

potuto agevolare le comunicazioni, prendere decisioni veloci e in totale sicurezza”.

Sul fronte più strettamente clinico, gli obiettivi sono stati due. “Tutti i professionisti sanitari impegnatissima a curare i malati covid hanno ricevuto strumentazioni per comunicare rapidamente: fondamentali sia per i colloqui fra medici, sia per favorire i contatti dei pazienti con l’esterno. Siamo inoltre stati impegnati in un grosso lavoro di riconfigurazione dei software delle singole unità operative: ciò ha permesso un tempestivo scambio di informazioni

fra clinici.

A ulteriore tutela degli operatori, per il presidio di Busto abbiamo implementato la cartella clinica informatizzata, cui stavamo già lavorando in tempi pre-covid”.

La carta è tra i possibili veicoli di trasmissione del virus sars-cov-2. “E carta non ne è girata nei reparti covid – riprende Volontè -. Le informazioni cliniche sono state trasformate in documenti elettronici, le firme digitalizzate, non si è stampato nulla”.

Aggiungiamo che i sistemi informativi hanno assicurato anche la telemedicina con le residenze sanitarie assistenziali (rsa) del territorio: perché gli anziani non venissero trascurati nei loro guai di salute. E permesso lo smartworking fra i dipendenti. “Circa 150 figure amministrative ne stanno beneficiando – precisa -. Abbiamo avuto buoni ritorni”.

Insomma, la pandemia ha posto l’accento sulla tecnologia, mobilitato risorse, e segnato un cambio di passo nel modo di lavorare. “Possiamo parlare di un salto culturale forte nella pubblica amministrazione: pensiamo al ruolo delle web-conferences, al lavoro agile, alla destrutturazione del sistema informativo. Hanno dato riposte a esigenze di tutela della salute pubblica, condivisione, rapidità”. Azioni rese possibili grazie alla presenza di competenze preziose.

Pensiamo solo a come è stata gestita la comunicazione verso l’esterno, fra ospedali ed enti, quali regioni, comuni, ats. Un supporto fondamentale è venuto da Matteo Airoldi, in staff a

Volontè. “Il periodo Covid-19 mi ha visto impegnato nella gestione di “information tecnology” attivate per alleviare la solitudine dei malati nelle terapie intensive, e di “digital meeting” con lo scopo di ridurre i rischi di contagio degli operatori sanitari – dice -. In particolare tramite la realizzazione di “video conference” è stato possibile

consentire continui e immediati confronti tra vari organi istituzionali e livelli professionali coinvolti nell’emergenza, arrivando a produrre, nel periodo caldo, 30/40 video-conferenze a settimana, ora in fase di diminuzione”. Dal settore privato al pubblico: Airoldi, dopo una formazione tecnica con specializzazioni nel campo informatico e dell’automazione, è stato progettista software e hardware, arrivando a ricoprire i ruoli di system administrator, security administrator e network administrator. “Matteo, e come lui tutta la mia squadra, è parte di questo cambio culturale forte, a cui abbiamo dato tutte le nostre migliori energie”, conclude il responsabile.

La complessità del lavoro condotto è sottolineata dal direttore sanitario dell’asst Valle Olona, Paola Giuliani: “Marco Volontè e la sua équipe hanno realizzato l’infrastruttura comunicativa durante l’emergenza. In situazioni di grandi emergenze due risorse sono cruciali per fare la differenza: il tempo e la comunicazione.

Marco ha governato queste due risorse con capacità e intelligenza: i sistemi informativi, da lui diretti, hanno saputo stabilire le priorità realizzando soluzioni corrispondenti ai bisogni improvvisi e imprevedibili dell’intera organizzazione. Così come tutti nei nostri ospedali, hanno lavorato 7 giorni su sette 24 ore su 24. In questo modo abbiamo raggiunto ogni operatore in ogni punto di erogazione. Anche ora stiamo continuando a implementare la

cartella clinica elettronica su tutti i presidi: una sfida contro il tempo.

Se vinciamo saremo in grado di proteggere ancora di più tutti i nostri operatori e garantiremo ancor più sicurezza all’assistenza erogata dalla nostra azienda, oltre alle informazioni ai professionisti che ne hanno bisogno al momento giusto.

(foto archivio)

02072020