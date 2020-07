SARONNO – Si apre, con il “concordato” al tribunale di Milano, uno spiraglio per i pazienti Dentix, la catena di studi dentistici con sede anche in centro a Saronno ed in gravi difficoltà finanziarie: l’attività potrebbe riprendere.

Coronavirus, i dati provinciali di mercoledì: +8 nuovi casi scoperti fra Varesotto, Comasco e Brianza. In Lombardia oggi +109 nuovi casi di contagio da coronavirus, in aumento rispetto agli ultimi giorni.

Coronavirus, il sindaco Campi informa: ancora 2 guariti a Gerenzano. Resta 1 solo positivo.

Movida, ubriachi in centro a Saronno; servono le pulizie straordinarie.

Caccia al tesoro al Parco del Lura, tanti i partecipanti per questo evento che si è tenuto nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus.

Consiglio comunale: nuove tariffe Imu e mozione parcheggi nella riunione in videoconferenza di ieri sera, con qualche polemicac.

Meteo ancora incerto: il giovedì sera dei negozi a aperti a Saronno sarà ancora rovinato dai temporali?

