SARONNO – Malore in via Roma: grande mobilitazione, nel tardo pomeriggio, con l’arrivo – erano le 18.20 – dei mezzi di soccorso di fronte alla parrocchia Regina Pacis. Chi passava ha visto fermo a lato strada un bus delle linee extraurbana, l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed anche l’automedica, arrivata dall’ospedale comasco di San Fermo della Battaglia. Il tutto per un ragazzo di 31 anni, che si era sentito male: in un primo momento le sue condizioni erano apparse piuttosto allarmanti.

Il paziente è stato rapidamente “stabilizzato” ed è stato quindi trasferito con l’autolettiga all’ospedale della vicina Garbagnate Milanese: al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Un episodio che ha suscito grande curiosità ed anche apprensione fra i passanti, la strada è sempre molto trafficata costituendo uno dei collegamenti preferenziali tra la periferia sud cittadina ed il centro di Saronno.

(foto archivio: intervento dell’automedica e dell’ambulanza nelle vicinanze di via Roma)

02072020