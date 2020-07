MISINTO – Con l’emergenza coronavirus, una edizione inedita e del tutto speciale della tradizionale Misinto beer fest… che andrà direttamente a domicilio.

A spiegare i contorni dell’iniziativa gli organizzatori dell’associazione no profit Gam: “In questo anno molto particolare per tutti noi anche la Misinto Bierfest si prende una pausa. Sarebbe stato il nostro 25′ anniversario e ovviamente ci tenevamo moltissimo a celebrarlo con il nostro pubblico in un’edizione che sarebbe stata memorabile. Gli eventi ci hanno però portato a prendere atto dell’impossibilità di tenere una manifestazione come la nostra che, con l’affluenza di pubblico che comporta, avrebbe sicuramente generato una serie di problematiche organizzative molto complicate da superare. E poi, diciamocela tutta, il nostro 25′ anniversario deve essere un evento da celebrare nel miglior modo possibile, un’edizione da ricordare! Detto questo, con la Misinto Bierfest, ci si vede l’anno prossimo e vi assicuriamo che stiamo già lavorando a grandissime sorprese. Ora però…. non ci andava di non farci neanche vedere e così abbiamo deciso di fare una due giorni in cui saremo noi a venire da voi con la nostra birra e un po’ dell’atmosfera della Misinto Bierfest. 10 e 11 luglio, prendete nota…”

Cosa succederà esattamente? “Abbiamo deciso di venire sotto casa vostra a portarvi la birra e un poco di atmosfera della Misinto bierfest! Invitate gli amici e aspettateci, per trovarci seguite la musica” spiegano i volontari.

Ecco le location, a Misinto, fra le 18 e le 23.30. Venerdì 10 via Birago, via Lissoni, via Fontanile, via Rovellasca, via Risorgimento, via San Siro, via Mazzini, Bulcasc, piazza Sant’Ambrogio, via Savio; sabato 11 via Villa Verani, via Verdi, via Misentesca, via Monte Rosa, via Sant’Alerano, via Oberdan, via per Saronno, via 11 Settembre, via del Cavo via Zocco del Prete, via Zara e via Fiume a Cascina Nuova.

