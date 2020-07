CISLAGO – Partitella di calcio… molesta: arrivano i carabinieri: è successo attorno alla mezzanotte dell’altro giorno, quando un gruppetto di giovani e giovanissimi ha deciso di dedicarsi al football, ed a quanto pare lo ha fatto piuttosto rumorosamente, attirando l’attenzione del vicinato. Con il caldo, tanti i cittadini ad andare a letto con le finestre aperte e svegliati per le grida provenienti dal campetto, l’area sterrata che si trova fra via Nobile e via Caboto.

Insomma, qualcuno infine si è spazientito ed ha contatto il 112, e sul posto è à stata inviata una pattuglia per compiere un sopralluogo; ed a quel punto i ragazzini, forse capito di avere un poco ecceduto con gli schiamazzi, hanno preferito interrompere bruscamente la partita e si sono rapidamente allontanati, qualcuno addirittura nelle vicine campagne. E non si sono fatti più vedere.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio notturno sul territorio del Saronnese)

