SARONNO – Sabato 4 e domenica 5 luglio prende il via la fase di test sulla prenotazione – sempre gratuita – del viaggio in treno. L’obiettivo è quello di regolamentare in maniera soft l’accesso ai treni e viaggiare nel pieno rispetto delle indicazioni sul distanziamento sociale a seguito dell’emergenza coronavirus.

La prenotazione consentirà un più efficace monitoraggio e una maggiore programmazione dei flussi. Grazie alla prenotazione, i passeggeri potranno pianificare e organizzare in anticipo il proprio viaggio, consapevoli di viaggiare nel rispetto delle indicazioni vigenti per la salvaguardia della salute pubblica. Sperimentare la prenotazione all’interno del complesso sistema di trasporto regionale, richiede un approccio per gradi. Per questo motivo, il test sarà limitato a solo 8 treni (4 corse Milano Cadorna-Como Lago e 4 corse Milano Centrale-Tirano) durante i weekend di luglio e agosto.

Treni con prenotazione, tutti i sabati e domenica di luglio e agosto:

Treno 2554 da Milano Centrale [P. 8.20] > Tirano

Treno 2558 da Milano Centrale [P. 10.20] > Tirano

Treno 2573 da Tirano [P. 16.08] > Milano Centrale

Treno 2577 da Tirano [P. 18.08] > Milano Centrale

Treno 125 da Milano Cadorna [P. 9.00] > Como Lago

Treno 149 da Milano Cadorna [P. 14.43] > Como Lago

Treno 168 da Como Lago [P. 17.46] > Milano Cadorna

Treno 3172 da Como Lago [P. 18.35] > Milano Cadorna

(foto: una immagine della stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

02072020