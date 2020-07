Cislago, 40 giorni di prognosi per il muratore caduto dal ponteggio. E’ fuori pericolo

Cislago, 40 giorni di prognosi per il muratore caduto dal ponteggio. E’...

CISLAGO – Ha riportato un forte trauma toracico, la prognosi è di quaranta giorni ma è fuori pericolo il muratore che ieri mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in via Meda, fra il centro e la periferia residenziale di Cislago. Nell’immediatezza era stato portato con l’elisoccorso all’ospedale “San Raffaele” di Milano dov’è ricoverato, si tratta di un 34enne originario dell’Albania.

L’incidente sul lavoro – Alle 8.40 di ieri l’incidente: era caduto da un ponteggio, in via Meda: si è trattato di un volo di oltre cinque metri. Sul posto erano immediatamente arrivati i soccorsi, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno con una ambulanza del Sos Uboldo, che aveva poi richiesto anche il supporto dell’elisoccorso arrivato dall’ospedale comasco di San Fermo della Battaglia e che era atterrato in un terreno agricolo vicino, mettendo a disposizione il proprio personale specialistico.

(foto archivio: l’elisoccorso durante un intervento avvenuto di recente nella zona)

