ORIGGIO / CERIANO LAGHETTO – Non solo Saronno con i sottopassi di via Milano e via I maggio (foto) allagati e chiusi al traffico, con la caduta di rami e piante in diverse zone della città e gli allagamenti al quartiere Matteotti: il forte maltempo del tardo pomeriggio odierno ha creato problemi anche nel circondario.

Situazione difficile a Ceriano Laghetto, al sottopassaggio di via Milano al Villaggio Brollo, che si è allagato, e nell’acqua sono rimaste bloccate un furgone ed una vettura, gli occupanti dei mezzi ne sono comunque usciti bagnati ma illesi, anche grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Lazzate assieme ai carabinieri.

A Origgio si è allegato il sottopassaggio di viale Europa, come successo anche altre volte in analoghe situazioni meteo: stavolta è rimasta bloccata nell’acqua una vettura, recuperata dei pompieri del distaccamento saronnese. Problemi, sempre a Origgio, anche in via Dante, l’acqua piovana ha “sollevato” alcuni tombini.

03072020