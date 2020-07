SARONNO – Ha comprato il materiale ed posizionato nuove assi di legno sulla pedana dell’area gioco. E’ il regalo che un papà ha fatto ai piccoli che frequentano l’area gioco di via Monte Santo. Della vicenda si è parlato anche l’altra sera in consiglio comunale.

“Per prima cosa ringraziamo il papà e chi si è prodigato per la riparazione – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – appena abbiamo saputo dell’iniziativa abbiamo fatto un controllo e abbiamo provveduto a completare l’opera verniciando le assi in modo che fossero protette. Mi spiace non ci sia un intervento comunale ma ringrazio l’intraprendenza di chi è intervenuto”.

La manutezione del verde è stato al centro del dibattito negli interventi dell’assessore ma anche del consigliere Francesco Banfi: “Le aree giochi in città sono diverse e i problemi legati ai vandalismi e all’usura non mancano – ha chiarito Guaglianone – facciamo costanti sopralluoghi con interventi di manutenzione realizzati dagli operai e appena possibile provvediamo a sostituire i giochi un costo decisamente importante per il settore. In questo caso l’aiuto della collettività è prezioso sia nel rispetto di quello che c’è sia con le segnalazioni sugli interventi di manutenzioni da realizzare. Siamo intervenuti in via Toti e in altri spazi su segnalazione di alcuni mamme e siamo pronti a continuare su questa strada”.