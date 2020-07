Raffiche di vento, grandine e tanta tanta pioggia: maxi temporale tra Solaro e Saronno

SARONNO – SOLARO – Tuoni, fulmini, fortissime raffiche di vento e qualche chicco di grandine: non è fatto mancare proprio nulla il maxi temporale che si è scatenato oggi pomeriggio tra il Saronnese e le Groane. A partire dalle 16 il cielo si è rapidamente coperto di nuvoloni grigi e neri. I primi goccioloni sono arrivati intorno alle 17,30 prima nel Saronnese e poi rapidamente a Solaro, Ceriano Laghetto e in tutto il comprensorio.

A rendere particolarmente impressionate il temperale le raffiche di vento che hanno accompagnato gli intensi rovesci d’acqua. Non è mancato anche qualche chicco di grandine. In molte arterie come la Saronno-Monza alcuni automobilisti hanno preferito accostare nel momento clou del temporale per la brusca riduzione di visibilità provocata dalla pioggia.

L’ondata di maltempo era stata ampiamente annunciata: ““Per venerdì 3 luglio attese condizioni instabili e perturbate su tutta la regione, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, più probabili sui settori di pianura”

(video e foto relativi al temporale a Solaro)