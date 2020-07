SARONNO – Intossicazione etilica a metà pomeriggio, nella zona pedonale in centro a Saronno. E’ successo ieri alle 17.40 quando sono stati alcuni passanti a notare, sotto i portici all’inizio di corso Italia, non lontano da piazza Libertà, una persona che stava male. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese: il personale della Cri ha prestato soccorsi all’uomo, che comunque si è ben presto ripreso.

Un ennesimo episodio avvenuto nel cetro cittadino: dopo la conclusione del lockdown e dunque della fase più acuta dell’emergenza coronavirus, quando le strade erano pressochè deserte, questo genere di interventi, legati agli eccessi alcolici, sono riprese tornando alla “normalità”: si concentrano soprattutto nei fine settimana. Chi esagera con l’alcol? Soprattutto giovani e giovanissimi ma non soltanto; soprattutto di sesso maschile ma non solo; si tratta di una problematica anche in zona davvero “trasversale”.

(foto: forze dell’ordine nelle vicinanze dei portici dove è stato soccorso l’ubriaco)

