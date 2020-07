SARONNO – Promozioni e conferme per la sezione di Saronno dell’Aia, l’Associazione degli arbitri di calcio: in vista della prossima stagione si stanno infatti definendo ruoli e incarichi, in relazione anche alle varie categoria. Ed Aia Saronno ha messo a segno una bella “doppietta”, infatti Simone Chimento è stato promosso come assistente arbitrale nella Can D, dunque avrà l’occasione di girare l’Italia come assistente in gare di serie D. Mentre Simone Brentan è stato promosso nel Can 5.

In tema di riconferme, Lorenzo Vacca rimane arbitro nella Can D mentre Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia restano assistenti arbitrali in Can D.

Brillanti traguardi, dunque, per gli arbitri ed assistenti arbitrali che fanno capo alla sezione saronnese che ha sede in via Vecchia per Solaro. Un sodalizio che ha da sempre puntato sulla crescita dei propri giovani, anche tramite molti appuntamenti di approfondimenti e formazione.

(foto: l’arbitro saronnese di serie D, Lorenzo Vacca)

