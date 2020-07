LIMBIATE – Una bella sorpresa che ha lasciato a bocca aperta e commosso tutte le insegnanti: stiamo parlando di quel che è successo qualche giorno fa alla scuola dell’infanzia “Regina Margherita” di piazza Suore del Cottolengo di Limbiate. La mattina presto, al loro arrivo a scuola, le educatrici hanno trovato sulla recinzione una scritta apparsa davvero a caratteri cubitali, di ringraziamento per il loro lavoro, preparata dai “loro” bambini e della loro famiglie.

Un gesto graditissimo: “Vortice di emozioni, immensa sorpresa, siamo rimaste senza parola. Grazie da tutte noi!” dicono le dirette interessate, davvero felicissime per il pensiero che è stato dedicato a tutte loro, anche per l’impegno dimostrato per stare vicine ai bambini, seppure a distanza, anche nel periodo del lockdown e della fase più acuta dell’emergenza coronavirus.

(foto: la scritta comparsa sulla recinzione della scuola dell’infanzia “Regina Margherita” di Limbiate e le insegnanti alle quali è stata dedicata)

