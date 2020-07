Cattaneo: “Via oggetti pericolosi dai boschi!”

CERIANO LAGHETTO – E’ ormai in dirittura d’arrivo l’opera di bonifica dell’ex bosco della droga, ai margini della ferroviaria Saronno-Seregno, dove è stato trovato praticamente di tutto, dalle armi alla droga. “Tutti i giorni portiamo fuori dall’ex bosco della droga oggetti pericolosi per le persone ed anche fortemente inquinanti” afferma il coordinatore Gst, Tanio Refano.

“Questo è reso possibile grazie all’impegno dei nostri volontari e in particolare del nostro Serpico, particolarmente affezionato a questi luoghi in cui è cresciuto. Stiamo lentamente trasformando una zona di morte in una zona di vita e di bellezza che è stata rimessa a disposizione di tutti. Insieme al grazie rivolto ai volontari ribadisco l’invito a tutti a tornare a frequentare questi boschi il più possibile per assaporarne la bellezza e tenere sempre lontani quelli che per anni qui l’hanno fatta da padroni” dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

(foto: polizia locale con i volontari del Gst)

