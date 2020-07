SARONNO / TRADATE / GALLARATE – La situazione dei nuovi contagi da coronavirus negli ultimi giorni è apparsa decisamente confortante nel Varesotto, con pochissimi nuovi casi, a differenza di altre province come Bergamo o Brescia. In ambito locale, ne periodo compreso fra il 30 giugno e le scorse ore, nessun caso a Saronno, Tradate e Tradatese, dunque +0; mentre fra le grandi città, a ricordare che comunque non è “finita”, le uniche novità riguardano Busto Arsizio e Gallarate, entrambe +1.

Ecco il riepilogo (fra parentesi il dato del 29 giugno, in caso di variazioni):

Tradate 127

Venegono Inferiore 22

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 321

Busto Arsizio 403 (402)

Gallarate 263 (262)

Saronno 240

In zona +0 Saronno e Saronnese; +0 nella bassa comasca. Il Varesotto scende a “quota zero”, oggi nessun nuovo caso positivo al coronavirus; basso anche il dato della province limitrofe, +3 nel comasco e +4 in Brianza. Ecco il quadro della situazione odierna, con i nuovi contagi evidenziati soprattutto nella Bergamasca, seguita da Milanese e Bresciano, lo stesso trend evidenziatosi negli ultimi tempi. In Lombardia si è stato oggi sotto quota cento, attestandosi +95 con meno persone ricoverate e meno casi gravi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

04072020